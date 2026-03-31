Sûreté urbaine: Ibrahima Lissa Faye sort libre après son audition

À l'origine de cette cascade judiciaire, une intervention de Ibrahima Lissa Faye dans RFM Week-end relativement à la répartition du FADP. Une sortie reprise par le président de l'ONG Jamra. Mame Makhtar Guèye qui a été entendu par des enquêteurs après la diffusion d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle il dénonçait une distribution indue de l'aide publique à la presse.

Sur la RFM, Ibrahima Lissa Faye avait de son côté dénoncé la manière dont les fonds auraient été répartis, affirmant notamment que la presse privée n'aurait reçu que 500 millions de francs CFA.

Ces convocations s'inscrivent dans un contexte de vives tensions entre le gouvernement et les professionnels des médias autour de la gestion du FADP. Dès le 30 janvier 2026, le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) avait dénoncé avec vigueur la répartition qu'il qualifiait d'illégale de l'aide publique à la presse pour l'exercice 2025, accusant le ministre de la Communication d'agir dans une opacité manifeste. L'organisation patronale faisait notamment valoir que la Cour suprême avait rendu, le 11 décembre 2025, un arrêt annulant les arrêtés relatifs à la plateforme numérique d'identification des entreprises de presse, décision que le ministre aurait délibérément ignorée.

Ibrahima Lissa Faye est sorti libre des locaux de la Sûreté urbaine urbaine du Commissariat central de Dakar après son audition. Il reste à la disposition du procureur de la République.Pour rappel, Habibou Dia, directeur de la Communication au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN), a lui aussi été cité et est convoqué dans le même cadre. Selon les informations disponibles, c'est la Direction de la Communication du MCTN qui aurait adressé un signalement au Procureur de la République, estimant que les déclarations en cause seraient diffamatoires et de nature à porter atteinte à la crédibilité du FADP ainsi qu'à jeter l'opprobre sur les membres de son Conseil de gestion.