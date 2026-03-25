Sûreté urbaine : Mame Makhtar Guèye libéré après son audition

Mame Makhtar Guèye, vice-président de l’ONG Jamra, est ressorti libre ce matin de son audition à la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. Convoqué sur instruction du procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, le responsable associatif reste néanmoins à la disposition de la justice pour la suite de l'enquête.





Cette procédure fait suite à ses récentes déclarations controversées concernant la répartition des fonds d’aide à la presse. Selon des sources proches du dossier, de nouvelles convocations, incluant d'éventuelles confrontations, pourraient avoir lieu prochainement afin de clarifier les propos tenus par le dirigeant de Jamra dans ce feuilleton judiciaire.

