Surlendemain Korité : le service minimum assuré dans certaines structures publiques

Fériés ou pas, les lendemains de fêtes religieuses sont synonymes de repos au Sénégal. Nous sommes au surlendemain de la fête musulmane Aïd el Fitre ou korité et les Sénégalais reprennent à peine leurs activités quotidiennes.



Une attitude bien connue des Sénégalais qui ne rime pas avec le slogan du nouveau régime. en effet, le gouvernement fraîchement installé de Diomaye et Sonko appelle au travail. Pour voir si le mot d’ordre est respecté, une équipe de PressAfrik a visité certaines structures publiques pour faire l’état des lieux.



Au ministère des collectivités locales sis à Dieuppeul, une partie des employés a répondu présent. Pour justifier l’absence des autres, Abdou Leye, de l’équipe de communication, a indiqué, qu’avec la passation de service qui s'est tenu hier jeudi dans leurs locaux, certains parmi les employés se sont rendu à Diamniadio où se trouve actuellement le nouveau ministère de tutelle ce qui explique leur absence. Par contre les autres sont à leurs postes pour assurer le service minimum.





A la Mairie de Dieuppeul, les locaux sont fermés, pas l’ombre d’un employé, la seule personne trouvée sur les lieux, c’est le vigile. Approché par l’équipe de PressAfrik, il a fait savoir que depuis mardi, veille de la fête, personne n’est venue travailler, ils reprendront service le lundi ».



Cape sur le bureau des impôts et domaines, sis avenue Bourguiba. Ici, les choses semblent différentes des autres bureaux visités. On note des entrées et sorties comme à l’accoutumé, Daouda Diouf un gradé de la gendarmerie, renseigne que le personnel est venu travailler ce vendredi et même le jeudi. Mais reconnaît quand même qu’il y a des absents. Toutefois, selon lui leur absence n’a pas impacté le fonctionnement car tout se passe bien, tous les dossiers sont prises en charge comme il le faut.

A la Sicap SA, les employés sont tous à leur poste, selon le service d’accueil, ils ont travaillé le lendemain de la Korité et ce vendredi aussi.



Cette habitude adoptée par les Sénégalais pourra -t-elle être corrigée par ce nouveau régime qui appelle à se départir de certains comportements au travail ?