Surveillance des côtes : la Marine nationale dans une posture d’anticipation

Présidant hier, la 49 ème édition de l’anniversaire de la Marine nationale, le président de la République a déclaré que « la marine doit être dans une posture d’anticipation pour prévenir tout acte de piraterie ». C’est là un appel à l’endroit de la Marine nationale pour plus de vigilance dans la surveillance des côtes Sénégalaises.



Pour mieux s’acquitter de cette tâche, la Marine nationale a acquis un nouveau navire de patrouille, le Niani en plus du Walo. Et, il est prévu dans quelques mois la réception d’un troisième patrouilleur nommé le Cayor. « Le Sénégal va disposer pendant les trente prochaines années de trois OPV modernes qui constitueront l’épine dorsale de la flotte et vont assurer toutes les missions de défense maritime du territoire et d’action de l’Etat en mer, notamment la protection des activités économiques liées à l’exploitation des ressources halieutiques, pétrolières et gazières offshores », a fait savoir Macky Sall. « Ces équipements », ajoute le président Sall, « seront également de précieux atouts, dans le cadre de la diplomatie navale, en droite ligne des engagements internationaux du Sénégal ».



Dans sa logique de modernisation, la marine nationale, a paraphé le contrat de construction du quai de Bel air et de remise à niveau des wharfs de la base navale Amiral Faye Gassama. Ainsi, « seront modernisées, les installations des bases navales nord et sud et des stations fluviales, à l’instar des projets de réhabilitation des camps des autres armées et services», a conclu le président Macky Sall.