Suspension de WalfTV : les acteurs des médias réclament la dissolution du CNRA

"Une régulation qui s'impose à tous, qui soit juste, qui veille à ce que les journalistes et techniciens soient traités en professionnels par leurs employeurs dont la plupart sont des délinquants. On ne veut plus d"esclaves" précarisés à la recherche de "Perdiums et Transports" comme compléments de salaire. On veut des journalistes dignes, courageux, la tête pleine et qui informent d'abord et seulement. Qui commentent ensuite si ça leur chante. La régulation c'est la Loi, dans son entièreté et dans sa rigueur, opposable à tous, public comme privé ! Ou la Jungle", a-t-il écrit. .



Le journaliste et spécialiste des médias et de la communication, Hamadou Tidiane Sy, qui a aussi réagi à la suspension de la Wafltv, a tenu à rappeler l'essence de l'information. "Le droit du public à l'information est reconnu par la constitution sénégalaise. Il ne faut jamais l'oublier. C'est la liberté de presse qui permet d'accéder à ce droit", a-t-il déclaré via sa page Facebook.



Pour M. Sy, "le CNRA ne peut se mettre à dos ceux qu'il est censé "servir" : les organes de presse, et par ricochet les populations à qui ces organes fournissent de l'information".



L'homme de média a rappelé que :"Le traitement médiatique de certains sujets (violence, propos haineux, vie privée, etc.) a toujours constitué un casse-tête pour les journalistes sérieux dans les rédactions sérieuses. Avec en arrière plan une question de taille : où s'arrête le droit d'informer et où commence la censure. La censure, l'ennemi numéro 1 de la liberté de presse".



Réagissant à la décision de Babacar Diagne, le Président directeur général (Pdg) du groupe Fadjri, Cheikh Niass a révélé que son média a été payé par Pastef pour couvrir les évènements de Mbacké. Et que « cette transmission est commerciale ».





Le vendredi dernier, des échauffourées ont eu lieu dans le département de Mbacké. Des présumés militants d’Ousmane Sonko ont fait face aux forces de l’ordre suite au meeting interdit du leader de Pastef. Les manifestations qui avaient pris une proportion violente, ont été transmises en direct sur la télévision Walftv. Après deux appels téléphoniques de Babacar Diagne, président du Cnra, leur demandant de mettre fin à leur transmission en direct en vain, celui-ci est passé à la vitesse supérieur. Il a coupé le signal de la télévision et ce pour une semaine. Une décision qui a provoqué la colère des professionnels des médias.Face à cette « violation de la liberté de la presse », les acteurs des médias se sont érigés en bouclier pour fustiger l'acte de Babacar Diagne. Dans une publication via sa page Facebook, le Secrétaire général du Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal (Synpics) a fustigé cette attitude du Cnra qui, selon lui, est la « meilleure illustration de son obsolescence ».Bamba Kassé en a profité pour réitérer l'appel lancé depuis mars 2021 par la Coordination des associations de presse (Cap) à savoir la dissolution du Cnra . En effet, les acteurs des médias considèrent le Cnra comme étant "dépassé" et par conséquent, ils demandent à l'Etat de le remplacer par la Haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle (Harca), dont le projet de loi est disponible depuis 2027.