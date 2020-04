Suspension de la contribution américaine à l'OMS : Tulinabo Mushingi tente d’expliquer la décision de Trump

Tulinaho Mushingi, ambassadeur des USA au Sénégal a tenté d’expliquer dimanche sur la RFM, la décision du patron de la Maison Blanche, Donald Trump, qui a décidé de suspendre la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



« Les médias ont leur façon de voir les choses. Nous aux Etats-Unis, nous avons aussi notre façon de voir les choses. C’est sur trois points spécifiques : la transparence, la gouvernance et la redevabilité. Les Etats-Unis sont redevables aux contribuables américains. Si nous donnons 400 millions de dollars par an à une organisation, et s’il y a des questions posées sur les trois points précités, c’est notre devoir d’apporter des réponses à nos citoyens qui donnent cet argent, de prendre des mesures », a expliqué M. Mushingi.



Pour qui, la mesure à prendre était de suspendre des nouveaux fonds. « On ne suspend pas ce qui s’est passé. Et suspendre ne va pas dire qu’on ne va pas continuer », a clarifié le diplomate qui s’exprimait ce dimanche lors de l’émission Grand Jury sur la RFM. Selon lui, cela ne va pas empêcher les Etats-Unis de continuer à lutter contre le coronavirus, car il y va de l’intérêt du monde entier.



Donald Trump a annoncé mardi la suspension de la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), coupable à ses yeux d'avoir commis de nombreuses "erreurs" sur le coronavirus et d'être trop proche de la Chine. Les Etats-Unis sont le premier contributeur de cette agence sanitaire dont le siège est à Genève.