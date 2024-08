Suspension des activités minières le long de la Falémé : Ousmane Sonko salue la décision

Le Premier ministre Ousmane Sonko a salué la décision du président de la République à suspendre l'exploitation minière le long de la rive gauche de la Falémé. Cette exploitation minière est interdite sur un rayon de 500 mètres. Saluant cette décision, Ousmane Sonko a souligné les conséquences que ces exploitations peuvent avoir sur les eaux du lac de Giers qui alimente Dakar.



Le défluent de la Falémé de par l'extension de ses eaux remonte jusqu'au lac de Guiers. "Dans le cadre de notre programme de grand transfert d'eau qui concerne Touba et d'autres contrées, nous sommes en train de faire les démarches nécessaires. Le ministre des Forces armées y travaille. J'en ai également discuté avec le président de la transition; lors de ma visite au Mali. Pour arriver à ce résultat, il faudra la participation et la volonté de notre voisin malien", confié Ousmane Sonko.



Toujours est-il, indique le Premier ministre, " le ministre des Forces armée, eu égard des problèmes qui secouent le Mali, est prêt à discuter avec son homologue malien pour voir comment envoyer des soldats de l'autre côté de la rive pour assurer la sécurité" a de plus confié le Premier ministre.