Suspension des programmes de la SEN TV par le Cnra: le CDEPS appelle à privilégier le dialogue

Le Collectif des Éditeurs et Diffuseurs de Presse du Sénégal (CDEPS ) a réagi suite à la décision du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) de suspendre les programmes de la SEN Tv pendant sept (7) jours à partir de ce 31 décembre 2019 à minuit.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, Le CDEPS revient sur le motif du Cnra : « Le CNRA motive sa décision par ce qu'il considère comme un refus de la chaîne éditée par le groupe DMEDIA, de se conformer à la loi interdisant la publicité des produits de dépigmentation (khessal) ». A cet effet, « le CDEPS invite tous les acteurs de l'Audiovisuel privé et public à respecter les textes régissant la publicité, notamment la dépigmentation qui constitue un grave problème de santé publique ».



Toutefois, le collectif « regrette une telle mesure » et « considère que la liberté d'expression en général et de presse en particulier doit être préservée dans un pays démocratique comme le Sénégal ».



Il appelle « les différents acteurs de l'écosystème de l'Audiosivuel à privilégier le dialogue dans un contexte de lancement d'un Dialogue national inclusif ».