Suspension des subventions sportives : l’avenir des clubs sénégalais en compétitions africaines menacé

« Des clubs sénégalais vont déclarer forfait »

L’État du Sénégal ne financera plus les clubs engagés en Ligue des Champions et en Coupe CAF. C'est la décision annoncée par le ministère des Sports aux présidents de clubs et aux ligues, via une note officielle. Désormais, les ressources budgétaires seront réorientées vers les équipes nationales, excluant les clubs sénégalais des charges liées aux compétitions africaines.Cette décision risque d’impacter fortement les clubs locaux, déjà en difficulté financière. Abdoulaye Thiam, journaliste et président de l’Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS), s’est dit surpris par cette annonce.« Une décision surprenante par rapport à l’envol que le football local avait depuis sa mise en place depuis 2009. Ce qui ressort de la lettre que la Fédération sénégalaise de football a envoyée aux présidents de clubs et de la ligue. L’Etat semble dire qu’il va désormais prendre en charge les équipes nationales », a-t-il déclaré à PressAfrik.Selon lui, cette mesure concerne également d’autres disciplines comme le basket, le handball et le volleyball, qui disposent de moyens financiers encore plus limités. Il estime que la Fédération sénégalaise de football pourrait, en compensation, renforcer sa subvention aux clubs qualifiés pour les Coupes africaines.« Si tel n’est pas le cas ce serait extrêmement grave pour le football local d’autant plus qu’il y a l’indice de la CAF », a ajouté le journaliste.Pour M. Thiam, cette décision devrait pousser le football professionnel, les clubs professionnels et la ligue professionnelle et la Fédération sénégalaise de football à réfléchir sur des ressources additionnelles devant permettre au football professionnel de continuer son envol.« Les clubs professionnels sont tous des sociétés anonymes. Ils sont régis par le code des obligations civiles et commerciales. Ils attendent toujours une subvention venant de l’Etat. Ça devrait quand même les pousser à réfléchir sur les ressources additionnelles », a expliqué le président de l’Association internationale de la presse sportive zone Afrique (AIPS Afrique),La décision va impacter le football local d’autant plus que les clubs engagés en compétition africaine peinent à boucler leur budget sur le plan financier pour les frais de voyages entre autres dépenses.Abdoulaye Gueye, vice-président chargé du capital humain et des relations internationales de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) s’inquiète des conséquences de cette décision.« C'est clair que cette décision sera lourde de conséquences pour les clubs qui vont participer aux compétitions africaines. Ça va être de plus en plus difficile pour les clubs sénégalais de participer aux compétitions africaines. Car, les billets, c'était un poste assez lourd et si l'Etat se retire, ça veut dire que nos clubs auront des problèmes pour aller en Afrique », a-t-il confié à L’Observateur.Cheikh Sidy Bâ, directeur technique du Jaraaf, partage cette inquiétude et craint une multiplication des forfaits.« On connaît les difficultés qu'ont nos clubs sur le plan financier. Ça ne sera pas évident pour les clubs qui iront en compétitions africaines interclubs, en plus des dépenses qu'ils font, de prendre en charge les billets d'avion. Ça va être plus difficile. Je m'attends à voir des clubs sénégalais déclarer forfait aux compétitions africaines », a prévenu l’ancien international footballeur sénégalais.Pour l’instant, la Fédération sénégalaise de football et la Ligue sénégalaise de football professionnel ne se sont pas encore prononcées officiellement sur cette décision. Toutefois, Abdoulaye Gueye a assuré qu’une réflexion serait menée pour trouver des solutions alternatives.