Suspension des vols en raison du coronavirus : le Sénégal n’a pas plus de 3 mois de stocks de denrées alimentaires

Le gouvernement sénégalais a annoncé lundi la suspension des vols en provenance des pays dont France, l’Italie, l’Espagne, en raison de la pandémie du coronavirus. Selon le Directeur du commerce de l’extérieur, Ousmane Mbaye, le niveau de stocks des denrées alimentaires est de 2 à 3 mois.



« On vient d’apprendre que l'Union européenne a fermé ses portes. Espérons que ça soit pour les déplacements des personnes et pas pour les marchandises. Sinon, cela ne peut ne pas avoir des répercussions sur nos économies. Tout dépendra des mesures que les pays avec lesquels nous commerçons seraient appelés à prendre, en fonction de l’évolution de la pandémie du Covid-19 », a-t-il confié à L’Obs.



Il a précisé qu’il n’y a pas d’inquiétudes à se faire, car le marché est dynamique. « Ce sont des denrées et des sorties dans n’importes quel marché. Nous n’avons pas tous les déterminants de l’offre d’aujourd’hui ».



Pour tous les produits, le Directeur du commerce de l’extérieur a révélé que nous avons des niveaux de stocks de 2 à 3 mois au maximum. Mais si la maladie du coronavirus persiste, il peut y avoir des répercussions sur le marché. Le marché peut être perturbé, si par exemple, il n’y pas de renouvellement de stocks de blé, cela peut se ressentir sur le marché, a-t-il prévenu.