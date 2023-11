Syndicat des pétroliers et gaziers: El Maguette Diop élu nouveau Secrétaire général

El Maguette Diop a été porté à la tête du syndicat des Pétroliers et Gaziers du Sénégal, mardi par les membres dudit Syndicat. L'assemblée générale constitutive a eu lieu à la Raffinerie de Mbao (SAR).



Lors de cette assemblée générale, les acteurs ont révélé que le secteur ne porte pas encore les fruits attendus pour les travailleurs. Le nouveau secrétaire général a affirmé qu'il faudra trouver des solutions urgentes dans le secteur pétrolier et gazier.



D'ailleurs, l'équipe nouvellement élue du syndicat promet de mener des réflexions pour produire des contributions sur la production du pétrole et du gaz au Sénégal en 2024 en espérant répondre aux attentes des travailleurs.