Syndicat national travailleurs collectivités locales: une affaire de détournement de 114 millions atterri à la Section de recherches

La Section de recherches a interpellé Babacar Diop sur la gestion de la coopérative du Syndicat national des travailleurs des collectivités locales. Il est accusé de détournement de fonds portant sur une centaine de millions. Chaque membre de la coopérative cotisait mensuellement 10.000 F CFA et ce, depuis novembre 2013. En plus de cela, la coopérative bénéficiait d’une subvention de la ville de Dakar. Malgré les montants versés par les 200 membres et la subvention à la date du 11octobre 2020, le compte de la coopérative n’affiche que 10 500 F CFA, informe « Libération ».



L’objectif de cette coopérative que préside Babacar Diop est de trouver une parcelle à chaque membre. En 2020, les agents ont arrêté de cotiser après des soupçons. Babacar Diop qui prétendait avoir trouver des terrains à Bambilor chez un prometteur n’avait rien mis sur la table. Après quelques investigations, le prometteur a déclaré qu’il n’a reçu que 5 millions de F CFA des mains de monsieur Diop.



Ayant perdu confiance, les membres de la coopérative ont commencé à bouder. Mody Guiro, Secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) a tenté de résoudre le problème à l’interne. Mais en vain.



Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 14 avril à la Bourse de travail « Keur Madia Diop », Babacar Diop expliquait qu’entre 2013 et 2020, il a noté la démission des membres, ce qui rend difficile la collecte des cotisations. Aussi a-t-il tenté d’expliquer la situation financière par l’exécution des actions sociales. Toujours dans son argumentaire, il affirme qu’il a géré tout cela et a obtenu une délibération de la commune de Bambilor et la quittance de bornage a été payé de 50.000 FCA le 25 avril 2018. Il affirme avoir reçu le terrain de 3 hectares et quelques centiares, mais l’opération devait être finalisée une fois que le reliquat sera réglé.



Selon le Pv de l’AG parvenu à « Libération », Babacar aurait demandé aux membres de lui faire confiance en lui accordant un délai de plus pour finaliser le processus et donner à chacun son terrain. Une proposition que les membres de la coopérative ont rejeté et qualifié de discours de la honte.



Après cette assemblée, Babacar Diop a été démis de ses fonctions et remplacé par Seynabou Mbengue. C’est d’ailleurs cette dernière et Aissatou Koumbé Diop qui ont déposé plainte au nom de la coopérative.