Des avions de la coalition internationale ont mené des frappes sur un village du sud du gouvernorat d'Hassaké, tuant 18 réfugiés irakiens, a annoncé l'agence Sana.La source précise que le village qui a essuyé les frappes abrite un camp de réfugiés venus d'Irak. Rien qu'en un mois, la coalition a mené plusieurs raids qui ont coûté la vie à des civils. Ainsi, le 5 juin on a appris que les frappes menées sur le village de Jazaa avaient fait 10 victimes et le 12 mai — la mort de huit personnes lors d’une attaque contre le village d'Al-Hamadi.Le ministère russe des Affaires étrangères a souligné à plusieurs reprises que les actions de Washington et de sa coalition en Syrie étaient menées sans accord ni coordination avec Damas, ainsi que sans résolution de l'Onu.