TER : interruption temporaire du trafic ce samedi 23 août pour maintenance



Le Train Express Régional (TER) informe ses usagers qu’une opération de maintenance aura lieu sur toute la ligne ce samedi 23 août 2025.

Selon la note parvenue à PressAfrik, « aucun train ne roulera entre Dakar et Diamniadio jusqu’à 06h30 ». La circulation reprendra normalement à partir de cette heure sur l’ensemble de la ligne.

La direction du TER invite les voyageurs à prendre leurs dispositions et présente ses remerciements pour leur compréhension.

Ndeye Fatou Touré

Mercredi 20 Août 2025 - 21:21


