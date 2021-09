Tabac: le cigarettier British American Tobacco accusé de versements douteux en Afrique

Entre 2008 et 2013, British American Tobacco a distribué près de 600 000 dollars sous forme d’argent, de voitures et de dons de campagne à des responsables politiques, des fonctionnaires ou bien encore à des employés d’entreprises concurrentes.



Selon l’ONG Stopping Tobacco Organizations and Products (STOP), lancée en 2018 par le milliardaire et ancien maire de New York Michael Bloomberg, il s’agissait d’un véritable système organisé afin d’influencer les politiques de santé en Afrique.



Des paiements ont, ainsi, été réalisés régulièrement au Burundi, aux Comores, en RDC, au Kenya, au Malawi, au Rwanda, au Soudan, en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie.



Ce n’est pas la seule accusation contre le géant mondial du tabac. La BBC et un consortium de journalistes britanniques l’accusent également d’avoir payé 500 000 dollars en pots-de-vin au parti au pouvoir au Zimbabwe, sous la présidence de l'ancien président Robert Mugabe, en 2013.



Le cigarettier rejette toutes les accusations et rappelle qu’une enquête, menée au début de cette année par l'organisme britannique anti-fraude, avait classé sans suite une enquête pour suspicion de corruption.