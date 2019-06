Tabagisme passif : plus de 60.000 enfants de moins de 5 ans meurent d’infections

Plus de 60.000 enfants de moins de 5 ans meurent d’infections des voies respiratoires inférieures causées par le tabagisme. Ceux qui parviennent à l’âge adulte sont plus susceptibles de développer par la suite une broncho-pneumopathie, révèle l’Organisation mondiale de la santé (Oms).



L’Oms invite les pays à lutter contre l’épidémie de tabagisme en appliquant la Convention-cadre de l’Oms pour la lutte antitabac dans son ensemble et en prenant des mesures efficaces de lutte antitabac, notamment les mesures stratégiques prévues dans le cadre Mpower.



Ces pays, selon l’Organisation mondiale de la santé peuvent, par exemple, s’efforcer de faire baisser la demande de tabac par l’intermédiaire de mesures fiscales, créer des espaces non fumeurs et mettre en des aides de sevrage.



En 2017, le tabac a tué 3,3 millions de fumeurs er de personnes exposées à la fumée des autres à cause de maladies respiratoires, notamment : 1,5 million de décès dus à des affections respiratoires chroniques ; 1,2 million de décès imputables au cancer de la trachée, des bronches et du poumon.