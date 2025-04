Tabaski 2025 : le Sénégal prépare l'importation de 250 000 moutons depuis la Mauritanie

À un peu plus d’un mois de la fête de la Tabaski, le ministre sénégalais de l’Agriculture, de la Souveraineté et de l’Élevage, Mabouba Diagne, s’est rendu hier à Nouakchott pour une visite de travail. Selon des sources ministérielles, ce déplacement s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour assurer un approvisionnement satisfaisant du marché sénégalais en moutons.



Au cœur des échanges avec les autorités mauritaniennes, ont figuré les modalités de coopération pour faciliter l’exportation de bétail vers le Sénégal, en réponse à la forte demande en période de Tabaski. « Cette mission vise à discuter avec les autorités mauritaniennes sur les dispositions prises par le Gouvernement du Sénégal pour garantir un approvisionnement adéquat en moutons », ont indiqué les services du ministère.



D’après un communiqué publié hier par la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC), la fête de la Tabaski est prévue dans 40 jours. Pour y faire face, le Sénégal estime ses besoins totaux à environ 830 000 moutons, dont 250 000 devront être importés, principalement de Mauritanie.



Cette initiative vise à éviter les tensions habituelles sur les prix du mouton et à rassurer les consommateurs, souvent confrontés à une flambée des coûts à l’approche de l’Aïd. Les autorités sénégalaises entendent ainsi anticiper pour garantir à la fois la disponibilité et l’accessibilité du bétail sur l’ensemble du territoire.