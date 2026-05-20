Modernisation administrative : Le chef de l'État ordonne un plan d'urgence pour l'état civil

Le président de la République a ordonné la mise en œuvre d'une réforme profonde du système d'état civil, qualifiée de priorité urgente lors du Conseil des ministres de ce mercredi 20 mai 2026.







Face aux insuffisances structurelles constatées dans la gouvernance de l'état civil, le chef de l'État a imparti un délai rigoureux au ministre des Collectivités territoriales pour redresser la situation. Ce dernier devra formaliser, avant la fin du mois de juin 2026, un Plan d'urgence de renforcement de la gestion de l'état civil. Ce programme d'action visera une refonte à toutes les échelles de responsabilité, ciblant en priorité l'optimisation des performances de l'Agence nationale de l'état civil et le redressement du fonctionnement des centres d'enregistrement locaux.







La feuille de route présidentielle met un accent particulier sur la modernisation technologique, exigeant l'accélération du processus de digitalisation intégrale des services administratifs. L'objectif fixé est de garantir de manière absolue la fiabilité des documents délivrés aux citoyens, tout en assurant une conservation adéquate et hautement sécurisée des registres ainsi que des archives physiques et numériques.







Pour structurer durablement ces mutations, le président de la République a également ordonné la tenue de concertations nationales dédiées à la fiabilité et à la gouvernance de l'état civil, qui devront être organisées avant la fin du mois d'août 2026.

