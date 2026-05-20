Eau potable et mondial 2026 : les directives du President Diomaye

Constatant des ruptures et des dysfonctionnements sévères dans l'accès à l'eau potable au sein de plusieurs agglomérations, le chef de l'État a interpellé le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Les localités de Touba, Kaffrine, Louga et Keur Massar ont été explicitement identifiées comme des zones subissant d'importantes contraintes d'approvisionnement.





Face à cette situation, le ministre de tutelle a reçu l'ordre formel de coordonner une intervention immédiate avec la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES), l'Office des forages ruraux (OFOR), l'opérateur privé SEN'EAU ainsi que l'ensemble des délégataires de service public en milieu rural afin de rétablir et de sécuriser la desserte en eau.







Sur le plan international, le président de la République a formellement lancé la mobilisation nationale autour de l'équipe nationale de football en vue de la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Saluant le statut de championne d'Afrique en titre de la sélection, il a transmis les encouragements de la Nation aux joueurs et au staff technique. Afin de parer à toute faille organisationnelle à moins d'un mois du coup d'envoi, le ministre de la Jeunesse et des Sports a été instruit de finaliser sans délai, en collaboration avec la Fédération sénégalaise de Football, toutes les dispositions logistiques et techniques complémentaires nécessaires à une participation optimale.

