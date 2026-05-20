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Conseil des ministres : trois projets de loi adoptés, dont une modification du Code de procédure pénale



Conseil des ministres : trois projets de loi adoptés, dont une modification du Code de procédure pénale
Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 20 mai 2026 sous la présidence de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. À l'issue de ses travaux, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été examinés et adoptés.

Le Conseil a d'abord approuvé un projet de loi modifiant la loi n°65-61 du 21 juin 1965 portant Code de procédure pénale. 

Il a également adopté un projet de loi d'orientation relative à la promotion et au développement de la Base industrielle et technologique de Défense. 

Enfin, le Conseil des ministres a validé un projet de loi autorisant la cession de la participation de l'État dans la Banque régionale de Marchés. 
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Moussa Ndongo

Mercredi 20 Mai 2026 - 22:44


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