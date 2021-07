Tabaski : la Coordination des musulmans du Sénégal a prié ce mardi

La coordination des musulmans du Sénégal a célébré ce mardi la fête Tabaski. Comme l'année dernière, dans un contexte de pandémie Covid_19 et notamment sous l’effet du variant Delta.



Toutefois, la grande majorité des Sénégalais va célébrer l’Aïd, demain, mercredi, à l’appel de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (officielle).



A noter que la prière collective n'aura pas lieu cette année dans certaines mosquées en raison de la Covid_19. Et c'est le cas de la Mosquée omarienne, et celle de Tivaouane.



A la mosquée Massalikoul jinane, à Dakar, ’’le port obligatoire de masque, la natte individuelle, l’utilisation du gel hydroalcoolique et la distanciation physique sont strictement recommandés’’ lors de la grande prière prévue, mercredi.