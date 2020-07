Tabaski : le Sénégal aura besoin de 803.000 têtes de moutons

Au Sénégal, les besoins en moutons pour la fête de Tabaski sont évalués aux alentours 803.000 têtes au niveau national dont 263.000 au niveau de Dakar, a dit le ministre de l'Elevage et des productions animales, Samba Ndiobène Ka.

Le ministre de l'Elevage et des productions animales a saisi ses homologues de la Mauritanie, du Mali et du Burkina, et a donné des assurances, afin de rendre plus fluide l'acheminement des moutons au Sénégal.



Un fonds d'une valeur de 3 milliards FCFA est aussi mis à la disposition des éleveurs. Ledit fonds dénommé FONDS/ STAB vise à financer des projets, toutes branches confondues. Et à ce jour, un décaissement de plus d'un (1) milliard 800 millions est déjà effectué.



Une convention quadripartite de deux (2) milliards FCFA a été signée entre le ministère de tutelle, la DER, la PAMECAS, et le CREDIT MUTUEL pour financer également les opérateurs. Et enfin, une plateforme de mise en relation entre opérateurs et acheteurs appelée " SAMA XARU TABASKI" vient d'être nouvellement créée.