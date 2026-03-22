Taïba Ndiaye : rappel à Dieu de l'ancien député-maire Alé Lo

La commune de Taïba Ndiaye, dans le département de Tivaouane, est en deuil suite au rappel à Dieu de son ancien édile, Alé Lo, survenu ce dimanche soir. Figure centrale de la vie politique locale et nationale, sa disparition suscite une vive émotion au sein de la population et de la classe politique sénégalaise.



Alé Lo a marqué l'histoire de sa localité par une longévité exceptionnelle, ayant dirigé la mairie de Taïba Ndiaye pendant près de 35 ans à travers six mandats consécutifs. Parallèlement à ses fonctions municipales, il a siégé à l'Assemblée nationale, où il a activement participé aux débats institutionnels du pays durant plusieurs législatures.



Reconnu pour son engagement constant en faveur du développement communautaire, l'ancien parlementaire laisse derrière lui l'image d'un homme de terrain proche de ses administrés. Les hommages se multiplient déjà pour saluer la mémoire de celui qui a consacré l'essentiel de sa carrière au service public et à la transformation de sa commune.

