Talaatay Orange: le mouvement Y'en a marre "bien reçu" par l'opérateur de téléphonie

Venue déposer une lettre de protestation contre la hausse des tarifs illimix de Orange, la délégation du mouvement Y'en A Marre a été bien accueillie, par les vigiles du siège de ladite société située sur la VDN. Elle était composée du coordonnateur Aliou Sané, Kilifeu, Khafor Kandji et Mouhamed Diedhiou, Des vigiles ont signifié au mouvement protestataire que les dirigeants ont demandé à ce qu'ils soient reçus dans les locaux de Orange.



"Nous avons reçu l'ordre de laisser passer quatre d'entre vous de même que la presse" , déclare le vigile.



Chose qui n'a pas empêché le coordonnateur du mouvement Aliou Sané de déclarer aux limiers présents sur les lieux qu'ils: "n'accepteront pas qu'on mobilise la police pour nous interdire de déposer notre lettre de protestation" et qu'ils sont en droit en tant que consommateur sénégalais de montrer leur désaccord et de protester contre la hausse des offres Illimix de Orange.



Une atmosphère beaucoup moins conflictuel que celle de mardi passé, ponctuée par des arrestations.