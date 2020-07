Talla Sylla répond au Rapport 2016 de l'IGE: «Ces enquêteurs ne peuvent pas m’enlever la compétence d’appuyer les citoyens thiessois nécessiteux»

Le rapport 2016 de l’Inspection générale d’Etat (IGE) reproche à l’équipe du maire de la Ville de Thiès, Talla Sylla, d’« avoir prévu et exécuté certaines activités dans le budget 2015 de la Ville de Thiès, alors qu’elles ne relèvent plus du domaine de compétence des Villes ». Le document remis au chef de l’Etat ce lundi 13 juillet 2020 relève ainsi que « des fournitures scolaires acquises pour 19,5 millions de FCFA, or l’acquisition de fournitures scolaires ne figure pas parmi les attributions de la Ville ». Le rapport cible aussi des « secours alloués aux indigents, pour un montant de 16 millions de FCFA », alors que « cette catégorie de dépenses est du ressort des communes ».



Les enquêteurs, disent avoir constaté « beaucoup d’anomalies et d’incongruités, dans la mesure où beaucoup d’activités ne devant plus relever du domaine de compétence de la mairie de Ville ont été notées ». Des activités qui, selon les limiers de François Collin, « devraient être gérées par les communes d’arrondissement sises à Thiès». Face à ces accusations, l’édile de la Ville de Thiès a tenu à donner sa « version des faits ». Talla Sylla s’est d’abord offusqué de « la manière dont on se sert au Sénégal des institutions pour s’attaquer aux adversaires ou futurs adversaires politiques ». Après quoi, reprenant un ton offensif, il a martelé que « Tout ce qui est dit dans le rapport ne va, en aucun cas, m’empêcher de voler au secours des populations de la ville qui sont dans le besoin. Soutenir les Thiessois est mon droit le plus absolu. Et je ne suis pas prêt d’arrêter en si bon chemin. »



Il s’est dit interpellé par le fait que « ce rapport n’a pas été déclassifié. Le rapport de l’Ige est secret. Il est même plus que confidentiel. On ne peut pas en divulguer tout ou une partie. Même si l’Ige se déplace et remet officiellement ses rapports au président de la République, ces rapports ne peuvent pas être dans le domaine public tant qu’ils ne sont pas déclassifiés ». Le maire Talla Sylla retient que « ça pose un autre problème puisqu’il faut parler de gestion, de démarche, d’améliorer les relations entre institutions. Parce que quand nous parlons de Constitution, nous parlons de relations entre les institutions, entre les institutions et les citoyens eux-mêmes ».



Selon Talla Sylla, « le rapport, quand il est secret, s’impose d’abord à ceux qui sont des dirigeants dans ce pays ». Sur la question des « anomalies et incongruités » que l’Ige dit avoir constatées dans la gestion de la mairie de Ville de Thiès, l’édile de la cité du Rail soutient que « ces éléments ne représentent rien, comparés à ceux qui se trouvent dans le rapport concernant la gestion de nos prédécesseurs ». Et de se demander : « comment comprendre que des gens n’aient choisi que ça dans le rapport pour le publier » ? Avant de répondre : « ce sont là des dysfonctionnements », parce qu’à ses yeux, « il y a deux problèmes : ‘’celui légal et l’autre moral’’ ». Selon l’animateur du point de presse « la mission de l’Ige qui s’intéresse à la gestion des institutions est un acte légal ».



Une volonté de nuire aux hommes politiques

Mais pour l’autre « problème moral », le maire Sylla soupçonne une volonté de nuire à des hommes politiques. A l’en croire, « quand on est à côté du président de la République, on a l’obligation de comprendre sa mission, ses orientations, ses engagements en faveur de ce pays et de respecter ses orientations-là. Je pense qu’on ne peut pas se servir des institutions pour essayer de s’attaquer à des adversaires politiques ou à de futurs adversaires politiques. Je ne suis l’adversaire politique de personne. Je suis au service exclusif de mes administrés, et au-delà des citoyens du pays. Je ne suis engagé dans aucun autre combat que celui qui concerne les citoyens sénégalais, notamment en cette période de pandémie de coronavirus où nous avons besoin de renforcer les synergies, les dynamiques unitaires et communautaires, pour nous renforcer et aller dans le sens de réussir ce combat contre la Covid-19. Je ne suis engagé que dans ce combat. Je ne suis l’adversaire de personne dans ce cadre-là ».



En tout état de cause, Talla Sylla ne compte « reculer d’un iota dans ma démarche d’aider les citoyens thiessois, dans mon engagement devant aller dans le sens du développement économique et social ». Il dit ne point comprendre « la décision de l’IGE, selon laquelle ‘’une mairie ne peut pas faire du social». Et de poursuivre : « les enquêteurs restent devoir nous convaincre que la mairie de Thiès ville ne doit pas soutenir les étudiants, élèves, les indigents, entre autres ». Aussi, pour résoudre une telle « incohérence », le maire de Thiès de proposer : « il va falloir, dans le cadre de l’évaluation de l’acte III de la Décentralisation, faire évoluer les choses en se retrouvant autour d’une table pour discuter et réfléchir sur ledit Acte qui doit être enrichi ».



Le Témoin