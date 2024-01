Tamba : elle se fait engrosser par un maçon et jette le bébé dans un puits alors que son mari est au Mali

La Chambre criminelle de Tamba a prononcé une condamnation de 5 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Dialamba Dramé. Cette dernière est accusée d'infanticide. L'affaire a débuté le 15 octobre 2022, lorsque son mari a signalé à la police un possible cas d'infanticide après avoir découvert que sa femme avait caché sa grossesse.



D’après L’Observateur, Sayba Camara, le mari, a expliqué que son épouse avait contracté la grossesse pendant son absence au Mali. Lors de l'enquête, la mise en cause a avoué avoir étranglé son bébé deux jours après sa naissance et jeté le corps dans un puits à proximité du quartier. Les constats médicaux ont confirmé des traces d'étranglement sur le cou du nouveau-né.



Jugée vendredi dernier, Dialamba Dramé a d'abord prétendu que l'enfant était mort-né, car il n'avait pas pleuré à la naissance. Toutefois elle a fini par avouer avoir étranglé son nouveau et l’a enveloppé dans un pagne avant de le jeter dans un puits. Suite à cela, elle a révélé l'identité de son amant, un maçon. Elle l’a accusé d’avoir profité de son moment de faiblesse.



La jeune femme a ajouté qu’elle a tout fait pour masquer la grossesse au retour de son mari. Malgré le réquisitoire du procureur demandant une peine de 7 ans de prison, la Chambre criminelle a décidé d'infliger à Dialamba Dramé une peine de 5 ans de réclusion criminelle.