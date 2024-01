Tamba : l'explosion d'un téléphone provoque un incendie qui réduit en cendres un village et ses récoltes

L'émoi et la consternation règnent à Sinthiou Farine, dans la commune de Makacolibantang (Tamba), suite à un incendie d'une rare violence survenu samedi vers 15 heures. Tout a commencé au domicile de Simbane Sabaly, où un téléphone portable branché à une prise solaire a explosé, déclenchant un feu dévastateur.



Selon Rewmi Quotidien, les flammes n'ont fait aucune distinction, ravageant tout sur leur passage, y compris les récoltes de cette année. Mil, maïs, sorgho, coton, volaille, tout a été réduit en un amas de cendres. Seules trois maisons en bordure du village ont échappé aux flammes, malgré les efforts des habitants munis de seaux d'eau et de bassines pour combattre le feu.



L'adjoint au maire de Makacolibantang et le sous-préfet se sont rendus sur les lieux pour réconforter les sinistrés. La gendarmerie, après le constat, a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'incident.



Face à cette tragédie, les habitants sollicitent l'aide des autorités et de toutes les bonnes volontés pour surmonter les conséquences dévastatrices de cet incendie.