Tamba: l'hôtel Le Relais attaqué par un commando lourdement armé

L'hôtel Le Relais de Tamba, l'un des plus importants de la région, a été pris pour cible par un commando lourdement armé dans la nuit de jeudi à vendredi. L'attaque a été perpétrée aux environs de 3 heures du matin. Les assaillants ont couvert leur retraite par des tirs d'armes à feu.



A l'analyse de cette attaque parfaitement planifiée, selon L’Observateur, une constance se dégage aux yeux des enquêteurs de la police locale : «L'attaque est l'oeuvre d'une bande structurée qui a pris le soin de peaufiner, minuter son forfait, avec une bonne connaissance de la cible.» Une lecture corroborée par la stratégie mise en place par ce commando.



Au nombre «de 10 assaillants», ils ont pris le soin d'opérer encagoulés pour certains, enturbannés pour d'autres. Lourdement armés, ces malfrats, visiblement loin d'être des néophytes, ont choisi de lancer l'assaut à une heure indue, (vers 3 heures du matin). Une façon assurément de pouvoir prendre plus facilement de courte les préposés à la sécurité. 4 agents de sécurité de l'hôtel sont maîtrisés, après avoir été grièvement blessés. Cet acte 1 posé, les assaillants qui, visiblement, connaissaient bien les lieux, foncent vers le compartiment abritant la direction de l'hôtel.



Plusieurs pièces, le va bureau du directeur y compris, sont vandalisées par les visiteurs qui ont tenté en vain d'ouvrir l'imposant coffre-fort. Pour toute alternative, le commando s'emparer de la recette journalière dont le montant total n'a pas encore été estimé. Alors que les malfrats s'offraient en spectacle dans cet hôtel conquis, ils ignoraient qu'un agent de sécurité avait réussi à leur fausser compagnie.



Discrètement, ce vigile escalade le mur de clôture de l'hôtel et s'empresse d'alerter le patron des lieux. Avisée, la police s'est aussitôt déployée sur les lieux. Les assaillants qui avaient visiblement minuté leur intervention, avaient vidé les lieux, couvrant leur retraite par des coups de feu en l'air.