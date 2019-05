Tamba: le présumé meurtrier de Bineta Camara placé sous mandat de dépôt

Pape Alioune Fall, le présumé meurtrier de la fille du Directeur général de l’Agence de Développement Local (ADL), Bineta Camara, a été placé sous mandat de dépôt hier, mercredi 22 mai 2019. Il est poursuivi pour meurtre avec préméditation, coups et blessures volontaires, vol avec effraction et tentative de viol.



Après 48 heures de garde à vue au commissariat de police de la zone, il a été déféré hier, mercredi, vers les coups de 18 heures. Selon la Rfm, Pape Alioune Fall n’a pas bénéficié d’un retour parquet. Il a été directement envoyé à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Tambacounda, après son face-à-face avec le Procureur.