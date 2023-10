Tamba : un réseau de prostitution entretenu par un couple nigérian démantelé

Les autorités de l'Antenne régionale de la Division nationale de lutte contre la traite de personnes et pratiques assimilées (Dnlt) de Tamba ont démantelé un réseau de prostitution mis en place par un couple nigérian résidant au quartier Afia. À la suite de plusieurs heures de filature, la police a réussi à appréhender deux individus, dont l'épouse identifiée comme Roselyne Odugwu, soupçonnée de jouer un rôle central dans le trafic. L'enquête a révélé que le couple louait un appartement au quartier Plateau de Tamba, où des activités de proxénétisme étaient orchestrées.



Faisant une descente dans l’appartement du couple, les policiers ont fait la découverte choquante d'une jeune fille malade, Beyonce Gift, ayant récemment accouché d'un bébé mort-né et Prosperions Otewolo. Les deux femmes ont révélé être victime d’abus et d'exploitation sexuelle par un individu du nom de Martin. Ce dernier est un coiffeur établi à la gare routière de Kothiary.



Finalement, le couple nigérian incriminé et Martin ont été placés en détention provisoire à la prison de Tamba.



Interpellé sur le sujet, le président de l'Association des ressortissants nigérians, Félix Oseygmon, a également confirmé l'existence d'un schéma d'exploitation similaire à Ziguinchor, impliquant des proxénètes opérant à différents niveaux.