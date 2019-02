Tambacounda : Idrissa Seck promet de faire de la région "un carrefour de développement industriel"

Arrivé à Tambacounda samedi soir où il était attendu depuis 15h, la candidat de la coalition "Idy 2019", Idrissa Seck a promis de faire de cette région oubliée par le régime en place, "un carrefour de développement industriel". "En parcourant les rues de Tamba au côté de la jeunesse, j'ai pu mesurer le degré d'encrage des vertus de refus de résistance de préférence de l'honneur à l'argent parce que la mobilisation est exceptionnelle", a dit Idrissa Seck, devant des militants. "Jeunesse de Tamba, c'est vous qui m'avez dit qu'ils sont venus ici hier avec de l'argent, mais cela ne vous intéresse pas. C'est dire que la victoire sera éclatante le 24 février 2019", a-t-il ajouté devant des militants qui scandent " premier tour", à plusieurs reprises. Idrissa Seck a promis de faire de la région oubliée par Macky Sall, "un carrefour de développement industriel". " Le chômage vous envahi, le suytéme éducatif est par terre, le système de santé est sous équipé", à énumère-t-il. "Avec le développement du chemin de fer, Tamba sera un réseau ou un carrefour pour notre interconnexion avec le Mali et la Guinée et notre porte vers la CEDEAO et l'Uemoa", affirme le candidat.