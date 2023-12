Tambacounda : Il tabasse sa mère avec un marteau et l’envoie aux Urgences

La ville de Dialacoto dans le département de Tambacounda a été le théâtre d’une violence familiale. Récemment rapatrié en provenance de France pour des problèmes de documentation, El Hadj Diakhaby à Dialacoto a été arrêté par les gendarmes de la localité pour avoir violemment agressé sa mère, Awa Dramé, un acte survenu après plusieurs autres incidents de violence familiale.



Racontant les faits, L’Observateur confie que le mis en cause est entré dans la chambre de sa mère aux premières heures du matin, armé d'un marteau et d'autres objets. Par la suite, il a sévèrement agressé sa mère, la blessant gravement. La victime a été transportée en urgence à l'hôpital où elle a été admise en soins intensifs.



Elle a ensuite déposé une plainte pour coups et blessures volontaires. Les policiers ont rapidement réagi, arrêtant El Hadj Diakhaby avant de le placer en détention préventive avant d’être traduit devant le tribunal de grande instance de Tambacounda. Malgré ses dénégations, les témoins, dont Fatoumata Sylla, ont confirmé avoir vu l'accusé avec un marteau au moment des faits.



Face à la constance des témoignages, le Procureur a requis une application stricte de la loi. L'affaire a été mise en délibéré pour le 13 décembre prochain.