Tambacounda : attaque à main armée dans un hôtel, 500 000 F CFA dérobés

La région de Tambacounda fait face à une vague de violences et d’agressions. Après une série de cambriolages dans différents quartiers notamment à Saré Guilel, une nouvelle attaque à main armée a frappé la ville dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre.



Vers 2 heures du matin, un groupe de quinze individus cagoulés, armés de fusils de chasse, d’un pistolet automatique artisanal et d'armes blanches, a fait irruption à l'hôtel Virage, situé dans le quartier périphérique de Tamba Socé. Profitant des fortes pluies qui s’abattaient sur la commune, les malfaiteurs ont d’abord maîtrisé les deux vigiles en les ligotant, avant de se diriger vers le bureau du directeur de l’établissement.



Les assaillants ont ensuite traîné le coffre-fort de l’hôtel jusqu’à un marécage à proximité, où ils l’ont ouvert et se sont emparés des 500 000 F CFA qu’il contenait, rapporte Seneweb. Après leur forfait, ils ont abandonné le coffre-fort sur place et ont disparu dans la nature.



Informés de l’incident, les agents du commissariat central de Tambacounda et la police scientifique se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage.



Une enquête a été ouverte.