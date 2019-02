Tambacounda: le nom du ministre Sidiki Kaba n'est pas sur les listes d'électeurs de son bureau de vote

Un fait rare pour être souligné s'est passé à Tambacounda au bureau de vote de l'école Sadamakady. Le ministre des Affaires étrangères Sidiki Kaba, présent sur les lieux dès 08 heures pour accomplir son devoir civique, il lui a été notifié par le président du centre que son nom ne figurait pas sur les listes d'électeurs du bureau numéro 6.



Le ministre s'est montré très compréhensif et s'est retiré, en attendant que les agents chargés de l'exécution et du contrôle du scrutin sur place "trouvent une solution pour lui permettre de voter". Tout est bien qui finit bien, le président du centre lui a signifié quelques minutes plus tard que son nom a été retrouvé sur la liste du bureau numéro 1.