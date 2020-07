Tambacounda : les verdicts sur les affaires Bineta Camara, Commandant Sané et Ibou Diop attendus ce jeudi

La Chambre criminelle du Tribunal de Grande instance (Tgi) de Tambacounda va rendre ses verdicts sur les dossiers brûlants ce jeudi 02 juillet 2020. Il s’agit des affaires de l’assassinat de la fille Bineta Camara, du Commandant Tamsir Sané, tué au cours d’un cambriolage à Koumpentoum et du tailleur Ibou Diop, qui a succombé lors d’affrontements entre militants du Pur et de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby) pendant la campagne électorale de 2019.



L'avocat général avait requis, lors son réquisitoire, la perpétuité pour les prévenus de ces trois affaires notamment Pape Alioune Fall, Moustapha Ndiaye et Idrissa Diallo alias « Peulh bou raafet ».



Pour la première affaire, elle concerne le meurtre de Bineta Camara, la fille du Directeur général de l’Agence de développement local (ADL), en mai 2019 au quartier Saré Guillèle du département. Son présumé meurtrier, Pape Alioune Fall, un proche de la famille, est poursuivi pour meurtre et tentative de viol.



À la barre, Pape Alioune Fall nie avoir tenté de la violer. De même, a-t-il rejeté l’accusation de meurtre sur la jeune fille qu’il prenait, selon ses propres termes, comme sa sœur. M. Fall dit s’être rendu au domicile de la famille Camara pour discuter avec Bineta Camara de ses ‘’frustrations’’ de militant, puisqu’il était membre du même parti politique qu’elle.



Son avocat, Clédor Ciré Ly estime qu’il n’y a pas eu de preuves pouvant corroborer les faits de viol allégués. Selon lui, son client a blessé la victime par maladresse. Par conséquent, il a demandé qu’une peine de prison de deux à cinq (5) ans soit requise contre M. Fall.