Tambacounda : un émigré placé en garde à vue pour avoir violenté son épouse

L’émigré Ndjingoudi Sow a été arrêté puis déféré mercredi dernier, devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Tambacounda. C’est suite à une plainte déposée par sa femme pour "coups et blessures volontaires, violences et voies de faites".



Selon « L’Observateur », l’émigré dépeint comme un homme belliqueux, avait l’habitude de s’acharner sur son épouse, F. Sow, au gré de ses humeurs. Soupçonnant sa femme d’entretenir une relation adultère avec son grand-frère, qui, par ailleurs, se trouve être le chef de quartier de Gourel Diadié, le sieur Sow s’attaque violemment à sa femme et lui occasionnant de "vilains blessures" à différents endroits du corps.



Décidé de faire, payé chèrement à son mari, elle décide de saisir la justice. Les gendarmes de la localité interpellent et placent l’émigré en garde à vue. Il a été déféré mercredi dernier au parquet de Tamba.