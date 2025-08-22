Tambacounda : un nouveau cas de décès causé par les pluies

Un enfant de 10 ans a trouvé la mort hier jeudi, alors qu’il jouait avec ses camarades près d’un ravin gonflé par les pluies dans la région de Tambacounda (est). L’enfant a été emporté par un courant d’eau puissant. Malgré l’intervention des riverains, il était trop tard, seul un corps sans vie n’a pu être repêché.



Selon L’Observateur dans sa parution de ce vendredi, ce drame est le troisième enregistré dans le département de Koumpentoum, après deux décès survenus récemment à Kouthagaidy (Koumpentoum). Cette nouvelle perte augmente le bilan des morts dans cette région.



En effet, 5 morts étaient déjà enregistrées dans cette zone depuis le début de l’hivernage notamment, une sexagénaire emportée par les eaux à Médina Coura, un enfant de 4 ans surpris par la montée des eaux à Loffé, un charbonnier pris au piège dans sa propre habitation à Bandiagara ainsi que , Boubacar Diallo, un jeune commerçant guinéen de 18 ans, qui avait trouvé la mort par électrocution en nettoyant sa boutique inondée dans le quartier Afia mais également, Alassane Konté, un agriculteur qui a brutalement disparu sous l'eau après avoir glissé sur la berge boueuse dans le village de Sinthiou Mamadou .



Une série noire qui illustre la vulnérabilité des zones rurales face aux pluies torrentielles et aux ravins non sécurisés.