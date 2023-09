Tambacounda : une commerçante devant le tribunal pour avoir bastonné son époux

Une commerçante est poursuivie pour coups et blessures volontaires ayant occasionné une Incapacité temporaire de travail (ITT) de sept jours sur son époux.



Grièvement blessé sur différentes parties du corps et apeuré après l’acte de son épouse, A Diallo a déposé une plainte contre son épouse M. Baldé, avec un certificat médical à l’appui, informe L’Observateur dans son édition de ce mercredi.



Finalement, c’est à la barre du tribunal d’instance que l’affaire a atterrie. Au cours de l’interrogatoire, l’épouse a reconnu les faits et déclare s’être défendu contre son époux qui voulait la frapper.



«Mon époux ne me respecte pas. Il me suit partout alors que je suis une commerçante qui se bat tous les jours pour satisfaire ses besoins. Il ne me donne que 1000 francs CFA pour la dépense quotidienne. Je complète grâce à mon petit commerce afin qu’il mange bien. Mais il mène la vie dure, en présence de mes enfants », a expliqué la prévenue.



« Il lui arrive de venir jusqu’au marché pour me créer des problèmes en présence des vendeuses. Le jour des faits, c’est lui qui m’a attaquée et je voulais juste me défendre. Sinon, il allait me tuer», a soutenu l’épouse.



L’époux de répliquer contre sa femme : «Elle fait ce qu’elle veut. Ne me respecte pas. Sort et rentre quand elle veut, sans ma permission. C’est elle qui s’est attaquée à moi et m’a donné des coups. N’eut été l’intervention dc enfants, le pire allait se produire».



Compte tenu de la constance des faits, le procureur a requis l’application de la loi contre A. Diallo avant de la sermonner.



L’Observateur souligne que M. Diallo a réclamé à son épouse 900. 000 FCFA en guise de dommages et intérêts. Une demande qui a soulevé l’ire de toute l’assistance. D’après le journal, le délibéré est attendu la semaine prochaine.