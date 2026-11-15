Tenghory : le soulagement des habitants après l'intervention nocturne des gendarmes face au banditisme

Les populations de Tenghory Transgambienne (Sud) poussent un grand soupir de soulagement à la suite de l'intervention nocturne menée par les forces de gendarmerie dans la nuit du quatorze novembre deux mille vingt-six aux environs de vingt-deux heures.
Cette descente des forces de l'ordre selon des sources médiatiques, répond à la vive anxiété des riverains confrontés à une recrudescence des « agressions, des vols et des actes de banditisme » dans la localité. Les habitants de la commune expriment un sentiment d'insécurité chronique qui paralyse les déplacements nocturnes depuis plusieurs semaines. Les témoignages recueillis sur place confirment que « les déplacements nocturnes étaient devenus particulièrement difficiles », poussant la communauté à réclamer une intervention urgente des autorités compétentes.
L'opération de sécurisation aboutit à l'interpellation de plusieurs jeunes individus au cours de cette descente saluée par l'ensemble des riverains. Les résidents de Tenghory accueillent cette action avec espoir et souhaitent voir les efforts de sécurisation se poursuivre dans la durée.
La stabilité de la zone repose désormais sur « une vigilance citoyenne et une collaboration permanente entre les populations et les forces de défense et de sécurité ».
Cette descente des forces de l'ordre selon des sources médiatiques, répond à la vive anxiété des riverains confrontés à une recrudescence des « agressions, des vols et des actes de banditisme » dans la localité. Les habitants de la commune expriment un sentiment d'insécurité chronique qui paralyse les déplacements nocturnes depuis plusieurs semaines. Les témoignages recueillis sur place confirment que « les déplacements nocturnes étaient devenus particulièrement difficiles », poussant la communauté à réclamer une intervention urgente des autorités compétentes.
L'opération de sécurisation aboutit à l'interpellation de plusieurs jeunes individus au cours de cette descente saluée par l'ensemble des riverains. Les résidents de Tenghory accueillent cette action avec espoir et souhaitent voir les efforts de sécurisation se poursuivre dans la durée.
La stabilité de la zone repose désormais sur « une vigilance citoyenne et une collaboration permanente entre les populations et les forces de défense et de sécurité ».
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