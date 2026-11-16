Les minerais critiques d'Afrique centrale au centre des convoitises et des enjeux géopolitiques

Le rapport du GITOC publié ce lundi 16 novembre revient sur la menace croissante qui pèse sur les reseaux d'approvisionnement en minerais critiques. Ces derniers, notamment nécessaires à la transition énergétique, au numérique ou encore à la Défense sont extrêmement convoités et se retrouvent en première ligne des intérêts géostratégiques.



En premier lieu, le rapport documente donc des réseaux de prédation internes aux États. « Le Tchad, sur le terrain des minerais critiques, produit de l'antimoine. Notre enquête met en exergue l'implication des personnes politiquement exposées qui sont également liées à l'armée tchadienne. On a vu une divergence entre ce que l'Institut national de statistiques annonce et ce que le gouvernement lui-même annonce comme production. Cela illustre que l'État n'a pas toujours le contrôle de ce qui se fait dans son pays, dans ce domaine-là, et aussi qu'il y a des réseaux liés à l'autorité étatique qui profitent de tous ces désordres pour s'enrichir », explique Zobel Behalal, expert senior et co-auteur du rapport.



Des ressources qui attisent également les convoitises internationales. L'exemple du Corridor de Lobito en est une illustration. Il doit permettre l'exportation du cobalt et du cuivre de la RDC et de la Zambie. Ce corridor est essentiellement financé par les États-Unis et l'Union européenne, qui cherchent à sécuriser leurs approvisionnements. « Nous avons documenté que celui-ci a été l'objet d'attaques de la part de services liés à la Russie. Les Russes ont essayé de discréditer ce corridor en le présentant comme quelque chose de dangereux qui ne sera pas profitable pour les populations. Tout cela dans la perspective de saper les intérêts occidentaux », ajoute Zobel Behalal.



Le GITOC appelle les États d'Afrique centrale à prendre des mesures fortes, notamment contre le crime organisé transnational, pour bénéficier, au maximum, des opportunités offertes par ce marché et à les transformer en « leviers de développement économique et de souveraineté ».