Fausse alerte à l'enlèvement à Rosso – La police rétablit la vérité après la fugue de trois fillettes

Le Commissariat spécial de Rosso, relevant de la Direction de la Police aux Frontières, a intercepté « trois mineures tentant de quitter le territoire national sans autorisation » avant de les restituer à leurs parents. Une interception qui dément formellement les thèses d'enlèvement propagées sur Internet.



L'intervention s'est produite le jeudi 12 novembre 2026, aux environs de trois heures du matin, lorsque les trois fillettes se sont présentées au box d’enrôlement de la sortie du poste frontalier pour tenter de traverser vers la Mauritanie sans documents de voyage ni aval parental. Avertis de leur présence dans les locaux, les parents se sont rendus sur place le même jour munis des pièces justificatives nécessaires.



Les services de sécurité ont tenu à clarifier la situation face à la propagation de fausses informations en affirmant que « contrairement aux rumeurs relayées sur les réseaux sociaux faisant état d'un enlèvement, il s’agit en réalité d’une fugue ». L’institution policière a dans son communiqué souligné que « la Police appelle à la responsabilité de chacun en matière de diffusion de contenus afin d'éviter de créer une psychose au sein de la population, et invite les citoyens à faire davantage confiance aux forces de sécurité ».