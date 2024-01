Tanzanie : 22 mineurs tués dans un glissement de terrain

Vingt-deux mineurs artisanaux ont été tués dans un glissement de terrain dans une mine du district de Bariadi, dans la région de Simuyu (nord), à plus de 500 km au nord de la capitale Dodoma, ont annoncé les services de secours de la région.



"Alors que nous mettons fin aux opérations de sauvetage, le bilan s'établit à 22 morts, tous des hommes", a annoncé dimanche après-midi le responsable par intérim des services de secours de la région, Faustine Mtitu, dans une déclaration à la presse, notant que des mesures de sécurité n'avaient pas été respectées sur le site minier.



Et de préciser : "Nous sommes convaincus qu'il n'y a plus d'autres corps coincés dans les débris".



Un peu plus tôt dans la journée, la présidente du pays, Samia Suluhu Hassan, avait annoncé un bilan de 21 morts. "C'est avec une grande tristesse que j'ai reçu des informations faisant étant de la mort de plus de 21 personnes à la suite d'un glissement de terrain dans la mine de Ng'alita, dans le district de Bariadi, région de Simiyu", a-t-elle écrit sur X.



"Ces compatriotes tanzaniens étaient des mineurs artisanaux de la région, essayant de gagner de quoi vivre pour eux et leurs familles et contribuant au développement du pays", a-t-elle ajouté.