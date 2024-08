Tanzanie : Youssouph Dabo et Azam FC mettent fin à leur collaboration

C’est la fin de la collaboration entre Azam FC et Youssouph Dabo, ancien sélectionneur des U20 du Sénégal. À en croire Mickyjnrofficial, le club tanzanien a décidé de se séparer du technicien sénégalais à l’issue d’une réunion, ce samedi matin. Il a été remercié à cause de la contre-performance face à l’APR FC du Rwanda qui a éliminé l’Azam FC dès le 1er tour des préliminaires de la Ligue des champions.



Le club tanzanien ne serait globalement pas satisfait du coaching de Youssouph Dabo. Aussitôt, après le limogeage du technicien sénégalais, un appel à candidatures a été lancé.



«Oui, il s’en va. Nous donnerons la possibilité aux meilleurs coachs d’envoyer leur CV et de choisir celui qui nous convient le mieux. Azam est un grand club et nous rechercherons un entraîneur de haut niveau qui s’intégrera dans notre système», déclare un dirigeant d'Azam FC.



Pour rappel, Youssouph Dabo avait quitté le Jaraaf, il y a une saison, pour rallier la Tanzanie. Avant le club de la Médina, le technicien sénégalais avait coaché Guédiawaye FC, le Stade de Mbour et Teungueth FC avec qui il a gagné la Ligue 1 en 2021 et s'est qualifié en phase de poules de la Ligue des champions dans la foulée. Auparavant, il avait remporté la Coupe de la Ligue 2017 avec le Stade de Mbour.



Dabo a également été le sélectionneur de l'équipe nationale U20 du Sénégal avec laquelle il a pris part à deux CAN et deux Coupes du monde, sa meilleure performance étant une finale perdue aux tirs au but face au Mali en 2019.