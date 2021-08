Tchad: 22 morts dans des affrontements entre éleveurs et agriculteurs

Vingt-deux personnes ont été tuées samedi 7 août dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs à 200 km à l'est de la capitale Ndjamena, capitale du Tchad, pays en proie à des conflits meurtriers entre ces communautés, ont annoncé ce dimanche 8 août les autorités locales.



«Le conflit est parti d'un problème foncier entre les deux communautés, les uns veulent s'installer et les autres les en empêchent. Le conflit oppose les Boulala, des cultivateurs sédentaires, aux Arabes, des éleveurs nomades» dans le village de Zohana, a déclaré à l'AFP Amina Kodjiana, gouverneure de la province de Hadjer-Lamis, dans le centre du Tchad.