Tchad : 25 ans de prison ferme requis contre l'ancien Premier ministre Succès Masra

Le procureur général a requis, vendredi 8 août, une peine de 25 ans de prison ferme contre l'ancien Premier ministre tchadien Succès Masra, au troisième jour de son procès à Ndjamena pour notamment « incitation à la haine et à la révolte » et complicité d'assassinat.
« La condamnation à vie étant exclue, nous demandons 25 ans de prison ferme pour Masra et ses co-accusés », a déclaré Louapambe Mahouli Bruno, procureur général près de la cour d'appel de Ndjamena.
« La condamnation à vie étant exclue, nous demandons 25 ans de prison ferme pour Masra et ses co-accusés », a déclaré Louapambe Mahouli Bruno, procureur général près de la cour d'appel de Ndjamena.
Autres articles
-
Égypte : les naissances sous la barre des deux millions, une première depuis 2007
-
Gabon: survivants et parents des victimes du naufrage du bateau «Esther Miracle» au palais de justice
-
Soudan: le Premier ministre Kamel Idriss en Égypte pour sa première visite à l’étranger
-
Cameroun : l'opposant Maurice Kamto dénonce un rejet arbitraire de sa candidature
-
RDC: le président Félix Tshisekedi remanie le gouvernement en y incluant deux opposants modérés