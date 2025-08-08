Réseau social
Tchad : 25 ans de prison ferme requis contre l'ancien Premier ministre Succès Masra
Le procureur général a requis, vendredi 8 août, une peine de 25 ans de prison ferme contre l'ancien Premier ministre tchadien Succès Masra, au troisième jour de son procès à Ndjamena pour notamment « incitation à la haine et à la révolte » et complicité d'assassinat. 
 
« La condamnation à vie étant exclue, nous demandons 25 ans de prison ferme pour Masra et ses co-accusés », a déclaré Louapambe Mahouli Bruno, procureur général près de la cour d'appel de Ndjamena.
RFI

Vendredi 8 Août 2025 - 23:11


