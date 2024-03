Tchad: Succès Masra annonce une «enquête de type international» sur la mort de l'opposant Yaya Dillo

Le Premier ministre tchadien, qui était aux États-Unis la semaine dernière et qui est actuellement de passage en France, est revenu au micro de RFI sur la mort de l'opposant Yaya Dillo décédé mercredi 28 février des suites des blessures qu’il a reçues dans l’assaut du siège de son parti et qui a également coûté la vie à quatre militaires tchadiens.



Après cet épisode qui sème le trouble et l'inquiétude dans un contexte pré-électoral, Succès Masra a assuré qu'une « enquête de type international » pour « situer les responsabilités » serait ouverte. « Le gouvernement s'est engagé à mener une enquête de type international qui permettra de situer les responsabilités à tous les niveaux. Il y a des photos, mais il y a un film, le film des événements. Je voudrais inviter chacun à regarder le film de tous les événements », a déclaré le Premier ministre.



« Une zone de turbulence de plus »

Le chef du gouvernement tchadien a également qualifié de « regrettable » la mort de Yaya Dillo et a présenté ses condoléances à sa famille, mais aussi « aux familles des militaires tués dans cette affaire ».



« Pour moi, en tant que chef de gouvernement, c'est une zone de turbulence de plus, sans doute de trop, pendant cette phase de transition, a concédé Succès Masra. Nous en avons connu une en octobre 2022, nous venons d'en connaître une autre. Mais en tant que copilote, à côté du pilote principal qu'est le président de la transition, mon ambition avec tout l'équipage, c'est que nous puissions atterrir à l'aéroport de la démocratie malgré les zones de turbulences », a assuré le Premier ministre.



Il ne reste plus qu'un terrain vague là où s'élevait il y a encore une semaine le siège du Parti socialiste sans frontières, démoli depuis au bulldozer. Quant à la famille de l’opposant Yaya Dillo, tué ce 28 février au cours de l’assaut donné par l’armée au siège de son parti, elle a décidé d’interrompre son deuil en signe de protestation. Les proches du défunt estiment qu’il a été « exécuté ». Ils réclament justice et accusent le gouvernement d'effacer d'éventuelles preuves en rasant l'immeuble du PSF. Izadine Tombo Dillo, neveu de feu Yaya Dillo, a été désigné par la famille comme porte-parole, ils s‘exprime au micro de notre correspondant à Ndjamena, Carol Valade.