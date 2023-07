Tchad: de nouveaux camps construits pour accueillir des réfugiés toujours plus nombreux

Les derniers piliers sont plantés, les dernières bâches sont tendues : le nouveau camp d’Orang, sorti de terre en à peine une semaine, est prêt à recevoir 5 000 personnes. Un véritable défi logistique en ce début de saison des pluies au Tchad. Amine Haroun Agar, de l’ONG ADES, n’est pas peu fier de ses équipes :



« En une semaine, nous avons construit autour de 1 000 abris. Vous imaginez, cette capacité de mobilisation en termes de logistique ? Le pays fac face à une rupture de moyens de construction, mais quand même : les forces, les énergies sont mobilisées pour que la ville d'Adré soit désengorgée. »



L'objectif est d'accueillir 35 000 réfugiés d’ici la fin du mois. Sany Aakilou, du HCR, explique : « Actuellement, nous sommes à environ 40 latrines déjà réalisées en quatre jours. Et nous allons continuer car nous avons un objectif de 1 500 latrines au camp d'Ourang. »



Les travaux s’achèvent juste à temps pour recevoir le tout premier convoi de Soudanais en provenance de la frontière. Celle-ci se trouve à seulement 25 kilomètres ; mais avec la saison des pluies, certains camions peuvent mettre jusqu’à deux jours pour les parcourir.



Brice Deglas coordinateur des urgences au HCR : « Quand vous voyez le flux que nous avons actuellement, les centres de transit deviennent de plus en plus congestionnés. Nous devons donc changer rapidement notre stratégie pour continuer à identifier d'autres sites additionnels pour pouvoir augmenter la capacité de réception des réfugiés. »



Deux autres camps sortent de terre tandis que le HCR et les autorités cherchent à identifier un quatrième site. Car les pronostics sur l’évolution de la crise restent très pessimistes.