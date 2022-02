Tchad: des morts lors de nouveaux affrontements entre éleveurs et agriculteurs dans le Sud

À l'origine de ce conflit : la découverte du corps sans vie d'un berger mardi. Il a été retrouvé en pleine brousse à côté de sa moto, à quelques kilomètres du village de Sandana, dans la province du Mandoul, dans le sud du pays.



L’enquête menée par les autorités locales conclut alors qu’il s’agit d’un accident. Mais la communauté du défunt crie à l’assassinat et accuse les ressortissants de Sandana. Dès le mercredi soir, une expédition punitive est menée contre le village qui est encerclé. Il y a eu des tirs d’armes à feu et des affrontements à l’arme blanche.



Jeudi soir, on comptait au moins quinze morts dans les deux camps, des corps qui ont déjà été inhumés selon des ONG locales. Le gouverneur du Moyen-Chari est sur place et devrait entamer une médiation à partir de ce vendredi entre les parties qui ont replié chacune sur ses bases.