Tchad: l’opposition relance sa campagne pour la suspension du référendum constitutionnel

Les militants de RNDT-le réveil disent avoir constaté des irrégularités notoires, notamment dans le fonctionnement de la Conorec, l’organe chargé d’organiser le référendum. Ce scrutin est censé permettre au Tchad de déterminer la forme de l’État mais surtout restaurer l’ordre constitutionnel.



« Ce passage en force programmé ne sert ni l’intérêt de notre peuple, ni celui de la transition, explique Mbaïgolmem Sébastien, le secrétaire exécutif et premier adjoint du RNDT-Le réveil. Rndt-Le Réveil suggère donc de suspendre ce processus référendaire et de mettre en place un organe indépendant, chargé d’organiser le vote référendaire sur la forme de l’État, couplé avec le référendum constitutionnel. »







Mais pour le parti MPS du défunt président Idriss Déby Itno et ses alliés qui soutiennent la transition, rien ne peut empêcher l’aboutissement du processus en cours. C’est ce qu’a déclaré le secrétaire-général dudit parti Haroun Kabadi au cours d’un séminaire politique le week-end dernier : « Tous nos efforts doivent converger vers un seul objectif. Contrairement à ce que certains d’entre nous pourraient croire, le référendum du 17 décembre prochain n’est pas un simple moment, c’est tout le destin de notre cher Tchad qui va se jouer ce jour-là. »



En plus du RNDT-Le réveil, le GCAP et la plateforme républicaine, deux regroupements politiques, entendent se mobiliser également pour stopper ce processus.



Ce mardi, le président du comité chargé de l’organisation du référendum a annoncé que la campagne électorale démarrera le 22 novembre prochain : 1,45 millions d'électeurs seront convoqués aux urnes.





Source : Rfi