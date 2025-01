Tchad : la "tentative de déstabilisation" fait 19 morts, dont 18 assaillants

La "tentative de déstabilisation" déjouée au Tchad, survenue dans la nuit de mercredi à jeudi, a fait 19 morts, dont 18 assaillants et une victime parmi les forces de défense et de sécurité, a annoncé Abderaman Koulamallah, ministre tchadien des Affaires étrangères et porte-parole du Gouvernement, dans une déclaration relayée par la presse locale.



Abderaman Koulamallah a précisé que le commando, lourdement armé, comptait 24 membres, ajoutant que "18 d'entre eux ont trouvé la mort, tandis que 6 autres ont été blessés". Il a également déploré la mort d'un membre des forces de défense et de sécurité et fait état de six blessés, dont un dans un état grave.



"Le ministre d'État et porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a évoqué une tentative de déstabilisation qui a été éradiquée", a rapporté le site d'information en ligne AlwihdaInfo, montrant une vidéo du ministre s'exprimant depuis le jardin du Palais présidentiel, entouré de militaires en uniforme.



"Il n'y a aucune crainte. Il n'y a rien de grave...", a-t-il rassuré. "Nous attendons la venue du procureur de la République pour vous montrer la réalité de ce qui s'est passé. La situation est sous contrôle. Il s'agit d'un petit incident. Les forces de défense et de sécurité ont été mobilisées, et tout a été éradiqué", a-t-il ajouté.



Plus tôt dans la soirée, des tirs nourris avaient été entendus autour du Palais présidentiel, selon des sources concordantes.



AlwihdaInfo avait ainsi rapporté que la situation était "sous contrôle après des échanges de tirs nourris et des opérations sécuritaires dans le centre-ville de la capitale". Cette information a également été confirmée par le site indépendant Tchadmedia, citant des témoins.